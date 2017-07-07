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Ловцу покемонов Соколовскому смягчили приговор

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Руслан Соколовский
Руслан Соколовский

Областной суд в Екатеринбурге смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови. Он получил два года и три месяца условно вместо 3,5 лет, передает РИА Новости.

По решению судьи из приговора исключили наказание за незаконное хранение ручки с видеокамерой, как специального технического средства для тайного получения информации (разрешение на покупку таких вещей выдает ФСБ — прим. «Ленты.ру»). Вердикт оставлен только по обвинению в возбуждении ненависти к христианству и исламу (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности).

В марте Соколовский извинился перед настоятелем храма «Большой Златоуст» Виктором Явичем, который был оскорблен его роликами в интернете. Тот в ответ заявил, что прощает молодого человека.

В августе 2016 года Соколовский опубликовал в сети видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Видео включает нецензурную брань, в нем также высмеивается христианство. В подводке к записи молодой человек говорил, что считает «полным бредом», что кого-то может оскорбить хождение со смартфоном по церкви. Блогера арестовали в сентябре, а в феврале 2017 года отпустили из СИЗО и назначили ему домашний арест.

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