Ловца покемонов Соколовского внесли в список террористов

Российский блогер Руслан Соколовский, которого ранее осудили на два года и три месяца условно за возбуждение ненависти к христианству и исламу, попал в список действующих террористов и экстремистов. Этот список опубликован на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Соколовский в Twitter подтвердил, что попал в список, и уточнил, что из-за этого потерял доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal.

Его адвокат Алексей Бушмаков в беседе с РИА Новости добавил, что все счета его подзащитного заблокированы.

В августе 2016 года Соколовский снял видео о том, как играет в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В ролике он отмечал, что не считает, что хождение по храму со смартфоном может быть оскорбительным для прихожан. В сентябре блогера арестовали. Первоначально суд назначил блогеру наказание в виде 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, разжигание вражды и незаконный оборот спецсредств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

Позднее условный приговор был смягчен до двух лет и трех месяцев.