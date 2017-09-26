Житель Чувашии получил два года условно за аудиозаписи во «Вконтакте»

Суд Новочебоксарска приговорил к двум годам лишения свободы условно 28-летнего мужчины за публикацию во «Вконтакте» песен, разжигающих межнациональную и межрасовую рознь, сообщает во вторник? 26 сентября, пресс-служба управления Следственного комитета по республике Чувашия.

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По версии следствия, в декабре 2016 года житель поселка Новое Атлашево трижды размещал в своем аккаунте песни экстремистского характера. Отмечается, что правонарушения выявили сотрудники республиканского центра противодействия экстремизму МВД.

«Причастность осужденного к инкриминированному ему деянию подтверждается результатами проведенной по уголовному делу комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, его признательными показаниями, а также показаниями свидетелей», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и расовой принадлежности»).

В 2016 году Верховный суд России рекомендовал нижестоящим судам отойти от формального подхода к рассмотрению дел в отношении пользователей интернета. Сообщалось, что число осужденных за экстремизм за последние четыре года выросло в несколько раз: если в 2011 году их было 149 человек, то за первое полугодие 2016 года — 400. Большая часть граждан получила сроки за лайки и репосты экстремистских материалов.