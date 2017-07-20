Освободившийся кировский заключенный вернулся на зону за оправдание терроризма

Суд в Кировской области вынес приговор бывшему заключенному, который, находясь в колонии, разместил в соцсети аудиозапись экстремистского содержания. Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Мужчину признали виновным по статьям 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.

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Сотрудники ФСБ установили, что в ноябре 2015 года на странице в одной из социальных сетей была размещена аудиозапись, содержание которой публично оправдывает терроризм и возбуждает ненависть к лицам, исповедующим другую религию. В ходе расследования уголовного дела сыщики выяснили, что экстремистский материал был опубликован при помощи сотового телефона 30-летним осужденным, который на тот момент отбывал срок в колонии. После того как он вышел из мест лишения свободы, его вновь задержали. Во время следствия мужчина находился под домашним арестом. Вину он полностью признал.

20 июня Московский окружной военный суд приговорил к срокам от 3 до 3,5 лет лишения свободы троих предполагаемых членов запрещенного в России сообщества Misanthropic Division (MD), обвиняемых в экстремизме и оправдании терроризма. Они размещали в интернете материалы, направленные на унижение отдельных национальных групп и возбуждение ненависти к евреям, чернокожим и мусульманам.