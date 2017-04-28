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Военный суд приговорил имама Велитова к трем годам за экстремизм в проповеди

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Махмуд Велитов
Махмуд Велитов

Московский окружной военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима имама мечети Ярдям Махмуда Велитова, передает ТАСС.

Священнослужитель признан виновным в публичном оправдании терроризма.

В пятницу, 28 апреля, были оглашены только вводная и резолютивная части приговора, о мотивах, которыми руководствовался суд при его вынесении, станет известно позднее, указал «Интерфакс»

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов во время молитв в мечети произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая запрещена в России.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить подсудимого к 3,5 лет лишения свободы. А также лишить его на три года права заниматься религиозной деятельностью.

Адвокат Дагир Хасавов просил суд вынести оправдательный приговор, потому что Велитов — уважаемый имам и, по мнению защиты, невиновен. Сам подсудимый также отвергал обвинения.

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