Подозреваемого в оправдании терроризма имама отпустили под подписку о невыезде

Следствие смягчило обвинение в отношении имама московской мечети «Ярдям» в Отрадном Махмуда Велитова, он отпущен под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

Его дело следствие переквалифицировало с части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ») на часть 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

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По решению суда имаму запрещено пользоваться интернетом, мобильным и стационарным телефоном. Исключение сделано для обращений к медицинским работникам — Велитов имеет инвалидность второй группы, ранее он перенес инфаркт и инсульт.

12 июля 2016 года он был помещен под домашний арест. Оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве задержали имама ранее в тот же день.

Велитов обвиняется в публичном оправдании деятельности одного из участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» во время молитвы в мечети «Ярдям» в 2013 году.

Организация «Хизб ут-Тахрир» (полное название — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») основана в 1953 году как исламская политическая партия. В России ее деятельность квалифицируется как террористическая и запрещенная. Ячейки организации существуют в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане, а также на Украине и в Белоруссии.