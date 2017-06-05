Бывшая глава Библиотеки украинской литературы получила четыре года условно

Бывшая глава московской Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина признана виновной по делу об экстремизме и растрате. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает РИА Новости.

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Мещанский суд столицы приговорил Шарину к четырем годам условно. Обвинение просило назначить ей пять лет условного срока, а также настаивало на удовлетворении гражданского иска библиотеки на сумму в 2,1 миллиона рублей. Сторона защиты утверждала, что ни состава, ни события преступления в действиях женщины нет (адвокат Иван Павлов настаивал, что ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках не входили в обязанности Шариной) и ходатайствовала об оправдании.

Шарину обвиняли в экстремизме: следствие полагает, что в библиотеке, которой она руководила, читатели имели возможность ознакомиться и получить на руки литературу, которую суд признал экстремистской. В список входят около 25 книг, в том числе книга «Голод на Украине» 1996 года выпуска, сборники стихов Дмитрия Павлычко и детский иллюстрированный журнал «Барвинок». По словам адвоката, на одном из томов («Война в толпе» Дмитрия Корчинского) не было штампа библиотеки. Таким образом, считает Павлов, это издание и некоторые другие могли быть подкинуты.

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Также следствие считает, что в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии «Еким и партнеры» деньги, хотя никаких юридических услуг оказано не было. Речь идет о сумме в 297 тысяч рублей. Кроме того, ее обвиняют в фиктивном трудоустройстве в учреждение юристов. В период с 2011 по 2013 годы им, согласно материалам дела, было выплачено в общей сложности 1,8 миллиона рублей.