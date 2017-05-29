Прокурор потребовала дать пять лет директору Библиотеки украинской литературы

Гособвинитель попросила приговорить к пяти годам колонии общего режима бывшего директора московской Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину за экстремизм и растрату, передает ТАСС.

«Прошу признать Шарину виновной в инкриминируемых преступлениях», — заявила прокурор Людмила Баландина в ходе процесса в Мещанском суде Москвы.

Наталья Шарина была заключена под домашний арест 30 октября 2015 года. Против нее возбудили дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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Основанием для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию. Книги были обнаружены в ходе обыска, проведенного 28 октября 2015 года.

Кроме того, Шарину обвинили в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, она расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, впоследствии закрытому.

Корчинский основал партию «Братство», которая в России впоследствии была признана экстремистской и запрещена на территории страны. В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело из-за призывов к развязыванию войны и террористической деятельности. Также политика подозревают в участии боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах против федеральных сил.