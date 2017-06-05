Шарину из Библиотеки украинской литературы признали виновной в экстремизме

Мещанский суд Москвы признал Наталью Шарину, бывшего директора Библиотеки украинской литературы, виновной в экстремизме и растрате денег. Об этом заявил судья в установочной части приговора по уголовному делу, передает РИА Новости в понедельник, 5 июня.

В тексте документа утверждается, что преступление имело место и Шарина к нему причастна. Наказание, назначенное судом, будет объявлено в резолютивной части приговора.

Прокурор попросил приговорить бывшего директора к пяти годам условно и временно запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью. Также он предложил суду удовлетворить гражданский иск библиотеки на сумму более чем 2,1 миллиона рублей.

Защита, в свою очередь, просила суд оправдать Шарину. Адвокат Иван Павлов считает, что в деле нет ни состава, ни события преступления. По его словам, в обязанности подсудимой не входило ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках.

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С 30 октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом после того, как против нее возбудили дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Основанием для расследования послужило распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию. Книги были обнаружены в ходе обыска, проведенного 28 октября 2015 года.

Кроме того, Шарину обвинили в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, она расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, впоследствии закрытому.

Корчинский основал партию «Братство», которая в России впоследствии была признана экстремистской и запрещена на территории страны. В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело из-за призывов к развязыванию войны и террористической деятельности. Также политика подозревают в участии боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах против федеральных сил.