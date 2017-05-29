Книгу бывшего полпреда Ельцина признали экстремистской

Книгу бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия признали экстремистской. Об этом сообщает в понедельник, 29 мая, Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Хорошевского суда Ольгу Лицареву.

По ее словам, соответствующее решение было вынесено по требованию прокурора Москвы 29 марта, оно уже вступило в силу. С 26 мая книга «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» внесена в федеральный список экстремистских материалов, пишет агентство.

Ранее Басманный суд вернул уголовное дело в отношении Гулия в прокуратуру для устранения нарушений.

В конце января сообщалось, что Гулия задержали в столичном аэропорту Домодедово по подозрению в экстремизме. Мужчину сняли с рейса в Кишинев. Дело в отношении бывшего чиновника расследуется по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Виталий Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год, когда президентом России был Борис Ельцин. Позднее он работал в администрации главы государства начальником отдела, после — заместителем руководителя управления по координации деятельности полномочных представителей президента в регионах.

Его книга вышла в свет в 2015 году тиражом в 500 экземпляров.