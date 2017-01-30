Бывшего полпреда Ельцина задержали по подозрению в экстремизме

Бывший полномочный представитель президента России в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

«Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев (...). В ближайшее время ему должны предъявить обвинение», — отметил он.

Business FM юрист рассказал, что его подзащитного задержали в субботу, 28 января. Гулий хотел вылететь в Молдавию, чтобы повидаться с матерью.

По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Претензии следствия связаны с книгой Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Как сообщил адвокат, она вышла в свет в 2015 году тиражом в 500 экземпляров, в ней Гулий упомянул политиков, с которыми соприкасался по службе и «выложил о них то, что думает».

Юрист добавил, что расследование начал московский главк Следственного комитета в том же году, но затем оно приостанавливалось. Кто обратился с заявлением в СК и какие фразы вызвали вопросы еще предстоит разобраться, указал Хасавов.

Защитник добавил, что его клиент не признает вину. «Это глупо, ведь в книге высказано мнение», — подчеркнул он.

На сайте выпустившего книгу издательства «Алгоритм» приводятся слова Гулия: «Я не ставил перед собой задачу подвести читателя к выводу о бессмысленности существования некоторых высших органов государственной власти, которые порой вынуждены искать и придумывать себе занятие, создавая бесполезные структуры и никчемные дела. Но если у кого-то возникнут подобные мысли, то возражать не стану».

Виталий Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год, когда президентом России был Борис Ельцин. Затем работал в администрации главы государства начальником отдела, потом заместителем руководителя управления по координации деятельности полномочных представителей президента в регионах.