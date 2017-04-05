Отфотошопленный снимок Путина с макияжем признали экстремистским

На сайте Минюста появился обновленный федеральный список экстремистских материалов, в число которых внесен плакат с изображением президента России Владимира Путина с макияжем.

Отфотошопленный снимок 7 мая 2014 года опубликовал во «ВКонтакте» Александр Цветков (в настоящее время его аккаунт заблокирован за нарушение правил сайта). В документе отмечается, что на снимке у человека, «похожего на президента РФ В.В. Путина накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента».

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В реестре указано, что 11 мая 2016 года материал был признан Центральным районным судом Твери экстремистским.

В федеральном списке значатся еще девять снимков, опубликованных цветковым: с солдатами Третьего рейха, высказываниями об иммигрантах, призывами избивать сотрудников полиции, евреев и выходцев с Кавказа.

Согласно закону, распространение экстремистских материалов предполагает как административную, так и уголовную ответственность. В первом случае за производство и распространение таких материалов предусмотрен штраф до трех тысяч или арест на срок до 15 суток.

Уголовным Кодексом караются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, призывы к экстремизму, а также возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства.