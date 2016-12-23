Отсидевшего за подготовку теракта задержали за пост во «ВКонтакте»

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в отношении ранее судимого мужчины, написавшего пост о полиции, который во «ВКонтакте» опубликовала его знакомая. Об этом сообщается на сайте петербургского управления СКР.

Подозреваемый попросил приятельницу разместить в открытой группе в соцсети текст, который, как следует из материалов дела, унижал достоинство сотрудников правоохранительных органов и разжигал ненависть к ним. Подробности содержания записи не приводятся.

Материалы по теме Двушечка за троллинг Чем могут обернуться для россиян их репосты и лайки в соцсетях

Сообщается, что мужчина задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Задержанному 43 года. По информации петербургского издания «Фонтанка», подозреваемый — Владимир Тимошенко, который провел пять с половиной лет в колонии строгого режима за попытку подготовки теракта. Он собирался подорвать стену Новгородского кремля, желая привлечь внимание к проблемам «России и русского народа».

В ноябре Верховный суд (ВС) России выпустил рекомендацию, в которой предостерегал от бездумного возбуждения дел об экстремизме за репосты в социальных сетях. ВС обратил внимание на то, что случаи возбуждения дел за репосты участились. Во многих случаях обвиняемые просто размещали информацию, не выражая при этом своего к ней отношения, пришел к выводу суд.