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Шутку про Коран видеоблогера Мэддисона признали экстремистской

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Илья Мэддисон
Илья Мэддисон

В список экстремистских материалов включили выступление видеоблогера Ильи Давыдова, известного под псевдонимом Мэддисон, в ходе которого тот пошутил про Коран. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

По данным портала, ролик был признан экстремистским Заводским районным судом Грозного 22 февраля. На сайте Минюста он опубликован под номером 4086. Видео включено в федеральный реестр 20 апреля.

Как отмечается в описании, это видеоматериал «Шутка про Коран» общей продолжительностью 2 минуты 14 секунд. В нем мужчина стоит на сцене на фоне плаката SQUAT Cafe. Запись начинается с его слов «Ксюха меня подставила» и заканчивается фразой «не надо меня расстреливать, это Библия».

В феврале прокуратура Чечни обратилась в управление Следственного комитета по республике с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении Мэддисона за публичное унижение достоинства людей по религиозному признаку.

В январе знакомые Давыдова сообщили, что он покинул Россию из-за преследований. За несколько дней до этого в одном из Telegram-каналов сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) появился призыв найти и наказать блогера из-за шутки.

В видео Мэддисон рассказал историю о походе в туалет с Кораном. По словам комика, у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. Затем он демонстрирует публике тот самый носок и вкладывает его в книгу, которая в итоге оказывается Библией.

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