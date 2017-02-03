Прокуратура Чечни предложила завести дело на пошутившего про Коран блогера

Прокуратура Чечни обратилась в следственное управление Следственного комитета по республике с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении известного YouTube-блогера и комика Ильи Давыдова (Мэддисона) за его ролик о Коране. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, пресс-служба надзорного ведомства.

«Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале [ролик "Шутка про Коран"] имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство», — говорится в сообщении.

В СУ СК РФ по Чеченской Республики направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Мэддисона уголовного дела по ч.1 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично»). Сам ролик следствие предложило признать экстремистским.

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21 января стало известно, что Мэддисон уехал из России из-за травли, которую организовали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Как сообщил друг блогера, он не стал обращаться в полицию по факту угроз, поскольку опасался, что на него заведут дело из-за оскорбления чувств верующих.

Ранее в одном из Telegram-каналов сторонников «Исламского государства» появился призыв найти и наказать Мэддисона. Поводом для возмущения стало видео выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам комика, у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. Затем он демонстрирует публике тот самый носок и вкладывает его в книгу, которая в итоге оказалась Библией.