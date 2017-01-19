«Исламское государство» ополчилось на звезду YouTube за шутку про Коран и туалет

Члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) пообещали покарать известного YouTube-блогера и комика Илью Мэддисона за шутку про Коран. Об этом сообщается в пародирующем новостные проекты джихадистов Twitter-аккаунте «Д///ИХАД».

Призыв найти и наказать Мэддисона появился в одном из Telegram-каналов сторонников «Исламского государства». Подписчики обратили внимание на фрагмент выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам Мэддисона, у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. После этого он демонстрирует публике тот самый носок и вкладывает его в Коран.

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Сторонники ИГ отмечают, что Мэддисон «из Санкт-Петербурга либо из Москвы», и предлагают отомстить ему за глумление над священной книгой. Несколько джихадистов также угрожали блогеру в Instagram, после чего тот удалил снимок.

Илья Мэддисон (настоящее имя Илья Давыдов) — известный в Рунете обозреватель игр, телеведущий и блогер. В 2009 году получил премию «Герой Рунета». Работал на телеканалах ТНТ и MTV, появлялся также на «Муз-ТВ» и ТВЦ.