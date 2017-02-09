Видеоблогер Мэддисон впервые вышел на связь после скандала с шуткой про Коран

Видеоблогер Илья Давыдов (Мэддисон) впервые после скандала с шуткой про Коран связался со своими зрителями. Об этом сообщают пользователи во «ВКонтакте».

Сообщение блогера появилось в паблике «Анонсы стримов Мэда». Через пару часов публикация была удалена, но многие поклонники успели сделать ее скриншот.

Кроме того, это же сообщение опубликовано на его канале в Twitch.

В обращении Мэддисон отметил, что не имеет возможности проводить прямые трансляции и не знает, когда сможет возобновить их.

«Существует вероятность, что этого может не произойти никогда», — говорилось в публикации.

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Блогер посоветовал поклонникам отказаться от платной подписки на его канал и извинился перед ними за сложившуюся ситуацию.

Ранее в одном из Telegram-каналов сторонников запрещенного на территории России «Исламского государства» появился призыв найти и наказать Мэддисона. Поводом для возмущения стало видео выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам комика, у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. Затем он демонстрирует публике тот самый носок и вкладывает его в книгу, которая в итоге оказалась Библией.

21 января сообщалось, что Мэддисон уехал из России из-за травли. Прокуратура Чечни обратилась в следственное управление Следственного комитета по республике с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении Давыдова по части 1 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично»).