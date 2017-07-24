Россия
 
Последние новости
ЕС подготовит ответные меры против антироссийских санкций США
Кустурица отжался на сцене с крымчанками
При пожаре в Красноярском крае погибли пять человек
Бастрыкин поручил проверить инцидент с протащившим девочку автобусом в Норильске
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
Объяснено исчезновение «британской Атлантиды»
СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера
Популярные новости
ЕС подготовит ответные меры против антироссийских санкций США
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера
Кустурица отжался на сцене с крымчанками
Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»
Девочке помешали провезти в лагерь водку, коньяк и полученный за секс амфетамин

Русских людей притесняют

Почему в России всерьез взялись за несистемных националистов

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Демушкин
Дмитрий Демушкин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Русский национализм переживает не лучшие времена — за решеткой лидеры крупных объединений Александр Белов, Тесак и Дмитрий Демушкин, у преемника последнего по «Партии националистов» Ивана Белецкого проводят обыски, в бегах восходящая звезда несистемной оппозиции, автор второго по популярности политического блога «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев, а также его ближайший соратник Юрий Горский. Наконец, Роскомнадзор блокирует единственное успешное и авторитетное националистическое СМИ «Спутник и Погром» и несколько других помельче. Все говорит о том, что на этой поляне началась основательная зачистка. «Лента.ру» попыталась разобраться в причинах и последствиях происходящего.

Весна патриархов

Националисты — не самая влиятельная группа внутри несистемной оппозиции, но устойчивая и готовая к коалициям. Они постоянно пытаются, хоть и не всегда успешно, заключать ситуативные союзы с другими силами. В 1990-е заметной угрозой ельцинской власти были «красно-коричневые» — союз отставного советского генерала Альберта Макашова и лидера ультраправого «Русского национального единства» Александра Баркашова. В 2004 году националисты участвовали в создании и развитии Всероссийского гражданского конгресса либерала Гарри Каспарова, лидер Движения против нелегальной миграции (ДПНИ) Александр Белов объединялся с Алексеем Навальным под эгидой движения «Народ» в 2009 году. Многие из перечисленных выше активистов участвовали в «белоленточных» протестах 2011-2013 годов и пытались сформировать «Координационный совет оппозиции».

Однако всерьез на националистов обратили внимание лишь в конце 2014 года. События на Украине запустили слишком мощный и одновременно непредсказуемый механизм, чтобы доверить управление им каким-то «гражданским активистам».

«Именно тогда процесс подавления набрал максимальные обороты. Хотя и непонятно, кто остался и остался ли», — комментирует Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося, помимо прочего, мониторингом националистических движений.

Неждущие в изгнании

Однако и после 2014 года, несмотря на давление контролирующих органов, в национализме возникали новые яркие персонажи. Это прежде всего сбежавший в конце июня из России Вячеслав Мальцев, автор политического мема «Не ждем, а готовимся!» и магической цифры 05.11.17 — предполагаемой им и его сторонниками даты новой русской революции. Ныне он фигурант уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности и политэмигрант. Конечно, его кратковременный выход на сцену едва ли стоит интерпретировать как свидетельство нового подъема русского национализма.

«Мы не можем точно сказать, сколько людей Мальцев мог вывести на улицу, потому что он не давал возможности их всех посчитать. Никаких отдельных больших мероприятий "Артподготовка" (движение Мальцева и его одноименной канал на YouTube — прим. «Ленты.ру») не проводила», — уверяет Верховский. Он напомнил про малочисленные «прогулки оппозиции», которые сторонники Мальцева проводят каждую неделю, — на них, даже в мегаполисах, приходят не более 200 человек.

После бегства Мальцева в Грузию и его ближайшего соратника Юрия Горского — в Литву движение, возникшее вокруг его блога, продолжает существовать — блогер по-прежнему ведет свой канал и все более радикализуется. Число участников «прогулок», как и ядро его «не ждущих, а готовящихся» сторонников, не увеличилось, но и не уменьшилось.

«Думаю, будут еще дела. "Артподготовку" хотят сделать экстремистской организацией, хотя мы не организация вообще, — говорит соратник Мальцева Александр Расторгуев. — Месяц назад меня вызвали в питерский отдел "Э", и там мне непрозрачно на это намекнули».

Секретарь Партии националистов (ПН) Андрей Петровский вспоминает, что давление на их организацию усилилось как раз после того, как их бывший глава Дмитрий Демушкин (ныне отбывающий срок за картинки во «ВКонтакте») поддержал Мальцева на выборах в Госдуму в 2016 году (Мальцев шел на них от праволиберальной оппозиционной партии РПР-ПАРНАС — прим. «Ленты.ру»). Нынешнего лидера ПН Ивана Белецкого в апреле задерживала полиция, он находится «в разработке», хотя уголовное дело против него еще не заведено, уточняет Петровский. Этот пристальный интерес распространяется на всех организаторов «Русских маршей» и других внесистемных националистических мероприятий, говорит он.

От Стрелкова и Донбаса до «Спутника и Погрома»

«Думаю, нынешнее усиление давления связано с участием и Партии националистов, и мальцевских сторонников в мероприятиях Навального, — полагает Верховский. — Не потому, что они составляют существенную долю его сторонников, а потому, что в соответствующих органах, я подозреваю, посчитали, что из них может получиться боевой авангард, склонный к силовому протесту».

На последних протестных акциях действительно можно было заметить злую молодежь «правого» вида. Она была в меньшинстве, но именно их в первую очередь «винтили» полицейские, именно они наиболее активно и как-то по-околофутбольному заводили политические кричалки.

«Есть расхожее мнение, что националисты представляют серьезную опасность как люди, способные организовать большие группы пассионарных граждан», — отметил секретарь ПН Петровский. Однако он не считает, что таких пассионариев было много на митингах 26 марта и 12 июня.

При этом националистические движения, сформировавшиеся в процессе битвы за Донбасс, — движение «За Русский мир!», быстро расколовшийся «Комитет 25 января» бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и другие — смогли избежать арестов и сроков ценой ухода из медиапространства. В отличие от 2014-2015 годов, о них не вспоминают даже в связи с событиями на юго-востоке Украины.

«Они вообще куда-то рассосались. Если посмотреть на то, как проходил "Русский первомай" в поддержку Донбасса, мы увидим, что их там почти не было. На 4 ноября самым маленьким собранием среди всех оказалось то, где были Стрелков и [активный проповедник "Русской Весны" Константин] Крылов: с ними пришло всего 200 человек. И это полный провал», — констатирует Верховский. По его мнению, это объясняется перехватом продонецкой повестки официальной пропагандой: условный Стрелков перестал быть интересен обывателю, когда прекратил воевать на востоке Украины, а его же риторика теперь транслируется по телевизору, но другими людьми и в другом, более удобном формате.

Параллельно идет блокировка Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры целого ряда националистических и национал-демократических СМИ, среди которых «Спутник и Погром», «Русская Фабула», «Русский сектор», «Правый взгляд» и другие. В ведомстве заявили, что эти ресурсы «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни», что, в свою очередь, «формирует угрозы общественной безопасности» и «побуждает к экстремизму».

Дмитрий Сидоров

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Приговор националисту Демушкину вступил в силу
Мальцев покинул Россию после возбужденного уголовного дела
Другие материалы рубрики
Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
21:2023 июля

Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»

01:2122 июля

Рогозин заявил о готовности приехать в Молдавию на мотоцикле

20:2923 июля

Вейпы задумали приравнять к сигаретам

Россия00:0423 июля

Как это будет по-русски?..

Чему российские пенсионеры учат иностранцев в сети
19:3623 июля

Спросившая Путина сборная России по математике взяла на олимпиаде в Рио 11 место

18:2421 июля

Мэр Ярославля призвал класть лук в бутерброды после пожеланий жителей

23:1623 июля

СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера

Россия10:48 5 июля

«Бога бойтесь, царя чтите»

Что думают о восстановлении монархии представители российских церквей и религий
17:5823 июля

Названы города-лидеры по распространению ВИЧ

17:2623 июля

Девочке помешали провезти в лагерь водку, коньяк и полученный за секс амфетамин

18:2120 июля

Госдума разработает закон о принудительном лечении буйных алкоголиков

Россия
Дмитрий ДемушкинРусских людей притесняют
Почему в России всерьез взялись за несистемных националистов
Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Вейпы задумали приравнять к сигаретам
Спросившая Путина сборная России по математике взяла на олимпиаде в Рио 11 место
СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера
Названы города-лидеры по распространению ВИЧ
Все материалы
Мир
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Британцы сообщили о найденном у берегов Исландии нацистском золоте
В результате стрельбы в посольстве Израиля в Иордании погиб человек
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
В Белом доме заявили о поддержке законопроекта о новых антироссийских санкциях
Все материалы
Бывший СССР
Елена Лукаш«Цирк Порошенко продолжит гастроли»
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима
Делегация Госдепа приехала в Донбасс и нашла там «горячую войну»
В гостях у сказки
Где на территории бывшего СССР живут мифы и легенды
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов
Порошенко анонсировал требование усилить санкции против России
Наблюдателей ОБСЕ три часа продержали на въезде в подконтрольный ДНР Новоазовск
Суд отпустил раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко активистку Femen
Все материалы
Финансы
Турбины раздора
Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
«Сейчас хороших школ гораздо больше, чем в СССР»
Как российская система образования готовится к приходу цифровой экономики
Доля граждан с валютными сбережениями в России снизилась
Путин рассказал об осторожном отношении к биткоину
Порошенко допустил поставки нефти в Белоруссию через Украину
Профсоюзы предупредили о будущей массовой безработице в России
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы
Россия ограничит поставки продукции двух белорусских предприятий
ФАС проверит цены на кисти для рисования после жалобы школьницы Путину
Медведев пообещал увеличить субсидии разработчикам беспилотных авто
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый Международный авиакосмический салон
Названа причина преследования Россией украинского военного прокурора
На МАКС-2017 подписали контрактов и соглашений на 400 миллиардов рублей
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
Военного прокурора Украины заочно арестовали в России
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Найден источник последнего инопланетного сигнала
Объяснено исчезновение «британской Атлантиды»
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Названо лучшее время для приема наиболее калорийной пищи
Все материалы
Спорт
Знак качества
Почему российские синхронистки уже 17 лет лучшие в мире
Эдуард СтрельцовСтрела в сердце
Великому футболисту Стрельцову могло бы исполниться 80 лет
Иван Штырков«Бой Макгрегора с Мэйуэзером превращает бокс в клоунаду»
Непобежденный российский боец Штырков о UFC, Емельяненко и США
Кафельников назвал самое слабое звено «Спартака»
19-летний теннисист Рублев выиграл первый титул в карьере
Определился победитель «Тур де Франс»
Футболист «Динамо» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
Все материалы
Культура
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Вышел новый трейлер «Лиги справедливости»
Кустурица приехал в Крым со своей панк-группой
Задавшая вопрос Путину школьница сможет учиться бесплатно по двум специальностям
В Российском императорском доме призвали снять фильм-ответ «Матильде»
Все материалы
Интернет и СМИ
Богиня из машины
Как простой американец создал идеальную феминистку с манией величия
Журналистка агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Умерла бывшая ведущая «Доброго утра» Елена Миронова
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
Журналиста выгнали с передачи за отказ говорить по-украински
Все материалы
Ценности
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Гоните рублики
Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Объявлена дата начала продаж в России обновленной Skoda Rapid
Российский ювелир увенчал Miss Maxim титановой короной в виде трусов
TAG Heuer сделал шеф-повара посланником бренда в России
G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени
Все материалы
Путешествия
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
Михаил Кожухов о путешествии в Рио-де-Жанейро
Двух голых пьяных россиян задержали на пляже в Таиланде
Самолет с застрявшими в Бодруме россиянами вылетел в Москву
Застрявших в Бодруме российских туристов пообещали вывезти на родину до 25 июля
Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме
Все материалы
Из жизни
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу
Прыжок горбатого кита сняли на видео
На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»
В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху
Все материалы
Дерзкие версии скучных машин
От Sandero до пикапа: какие утилитарные модели получали спортивные версии
5 аварий грузовиков с необычным грузом
Цыплята, слизистые угри и два миллиона наличными
Ему нужны ваши деньги
Длительный тест VW Amarok: итоги, конкуренты и стоимость владения
Mercedes E-класса, который уделает любой «Гелик»
Как инженеры Mercedes-Benz для развлечения сделали из E-класса суровый внедорожник
Hyundai устроила краш-тест «Соляриса» с живым человеком внутри
На eBay выставили машину слежки ФБР со всей видеоаппаратурой
В России разработали шестидверный девятитонный броневик
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы