Русских людей притесняют

Русский национализм переживает не лучшие времена — за решеткой лидеры крупных объединений Александр Белов, Тесак и Дмитрий Демушкин, у преемника последнего по «Партии националистов» Ивана Белецкого проводят обыски, в бегах восходящая звезда несистемной оппозиции, автор второго по популярности политического блога «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев, а также его ближайший соратник Юрий Горский. Наконец, Роскомнадзор блокирует единственное успешное и авторитетное националистическое СМИ «Спутник и Погром» и несколько других помельче. Все говорит о том, что на этой поляне началась основательная зачистка. «Лента.ру» попыталась разобраться в причинах и последствиях происходящего.

Весна патриархов

Националисты — не самая влиятельная группа внутри несистемной оппозиции, но устойчивая и готовая к коалициям. Они постоянно пытаются, хоть и не всегда успешно, заключать ситуативные союзы с другими силами. В 1990-е заметной угрозой ельцинской власти были «красно-коричневые» — союз отставного советского генерала Альберта Макашова и лидера ультраправого «Русского национального единства» Александра Баркашова. В 2004 году националисты участвовали в создании и развитии Всероссийского гражданского конгресса либерала Гарри Каспарова, лидер Движения против нелегальной миграции (ДПНИ) Александр Белов объединялся с Алексеем Навальным под эгидой движения «Народ» в 2009 году. Многие из перечисленных выше активистов участвовали в «белоленточных» протестах 2011-2013 годов и пытались сформировать «Координационный совет оппозиции».

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ» Один из лидеров запрещенного в России националистического движения «Русские» Александр Белов.

Однако всерьез на националистов обратили внимание лишь в конце 2014 года. События на Украине запустили слишком мощный и одновременно непредсказуемый механизм, чтобы доверить управление им каким-то «гражданским активистам».

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«Именно тогда процесс подавления набрал максимальные обороты. Хотя и непонятно, кто остался и остался ли», — комментирует Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося, помимо прочего, мониторингом националистических движений.

Неждущие в изгнании

Однако и после 2014 года, несмотря на давление контролирующих органов, в национализме возникали новые яркие персонажи. Это прежде всего сбежавший в конце июня из России Вячеслав Мальцев, автор политического мема «Не ждем, а готовимся!» и магической цифры 05.11.17 — предполагаемой им и его сторонниками даты новой русской революции. Ныне он фигурант уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности и политэмигрант. Конечно, его кратковременный выход на сцену едва ли стоит интерпретировать как свидетельство нового подъема русского национализма.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Вячеслав Мальцев (справа) во время шествия оппозиции по проспекту академика Сахарова в Москве.

«Мы не можем точно сказать, сколько людей Мальцев мог вывести на улицу, потому что он не давал возможности их всех посчитать. Никаких отдельных больших мероприятий "Артподготовка" (движение Мальцева и его одноименной канал на YouTube — прим. «Ленты.ру») не проводила», — уверяет Верховский. Он напомнил про малочисленные «прогулки оппозиции», которые сторонники Мальцева проводят каждую неделю, — на них, даже в мегаполисах, приходят не более 200 человек.

После бегства Мальцева в Грузию и его ближайшего соратника Юрия Горского — в Литву движение, возникшее вокруг его блога, продолжает существовать — блогер по-прежнему ведет свой канал и все более радикализуется. Число участников «прогулок», как и ядро его «не ждущих, а готовящихся» сторонников, не увеличилось, но и не уменьшилось.

«Думаю, будут еще дела. "Артподготовку" хотят сделать экстремистской организацией, хотя мы не организация вообще, — говорит соратник Мальцева Александр Расторгуев. — Месяц назад меня вызвали в питерский отдел "Э", и там мне непрозрачно на это намекнули».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Председатель высшего национального совета объединения «Русские» Дмитрий Демушкин на митинге в рамках общероссийской акции «Визам — да!» за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья на Суворовской площади в Москве.

Секретарь Партии националистов (ПН) Андрей Петровский вспоминает, что давление на их организацию усилилось как раз после того, как их бывший глава Дмитрий Демушкин (ныне отбывающий срок за картинки во «ВКонтакте») поддержал Мальцева на выборах в Госдуму в 2016 году (Мальцев шел на них от праволиберальной оппозиционной партии РПР-ПАРНАС — прим. «Ленты.ру»). Нынешнего лидера ПН Ивана Белецкого в апреле задерживала полиция, он находится «в разработке», хотя уголовное дело против него еще не заведено, уточняет Петровский. Этот пристальный интерес распространяется на всех организаторов «Русских маршей» и других внесистемных националистических мероприятий, говорит он.

От Стрелкова и Донбаса до «Спутника и Погрома»

«Думаю, нынешнее усиление давления связано с участием и Партии националистов, и мальцевских сторонников в мероприятиях Навального, — полагает Верховский. — Не потому, что они составляют существенную долю его сторонников, а потому, что в соответствующих органах, я подозреваю, посчитали, что из них может получиться боевой авангард, склонный к силовому протесту».

На последних протестных акциях действительно можно было заметить злую молодежь «правого» вида. Она была в меньшинстве, но именно их в первую очередь «винтили» полицейские, именно они наиболее активно и как-то по-околофутбольному заводили политические кричалки.

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«Есть расхожее мнение, что националисты представляют серьезную опасность как люди, способные организовать большие группы пассионарных граждан», — отметил секретарь ПН Петровский. Однако он не считает, что таких пассионариев было много на митингах 26 марта и 12 июня.

При этом националистические движения, сформировавшиеся в процессе битвы за Донбасс, — движение «За Русский мир!», быстро расколовшийся «Комитет 25 января» бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и другие — смогли избежать арестов и сроков ценой ухода из медиапространства. В отличие от 2014-2015 годов, о них не вспоминают даже в связи с событиями на юго-востоке Украины.

«Они вообще куда-то рассосались. Если посмотреть на то, как проходил "Русский первомай" в поддержку Донбасса, мы увидим, что их там почти не было. На 4 ноября самым маленьким собранием среди всех оказалось то, где были Стрелков и [активный проповедник "Русской Весны" Константин] Крылов: с ними пришло всего 200 человек. И это полный провал», — констатирует Верховский. По его мнению, это объясняется перехватом продонецкой повестки официальной пропагандой: условный Стрелков перестал быть интересен обывателю, когда прекратил воевать на востоке Украины, а его же риторика теперь транслируется по телевизору, но другими людьми и в другом, более удобном формате.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Участники митинга «За честные выборы» на Пушкинской площади в Москве.

Параллельно идет блокировка Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры целого ряда националистических и национал-демократических СМИ, среди которых «Спутник и Погром», «Русская Фабула», «Русский сектор», «Правый взгляд» и другие. В ведомстве заявили, что эти ресурсы «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни», что, в свою очередь, «формирует угрозы общественной безопасности» и «побуждает к экстремизму».