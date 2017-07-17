Приговор националисту Демушкину вступил в силу

Московский городской суд признал приговор националисту Дмитрию Демушкину законным, отклонив апелляционную жалобу адвоката, который настаивал на оправдании. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает РИА Новости.

«Приговор районного суда оставить без изменения», — огласил решение судья. Ранее Демушкин был осужден на два с половиной года колонии за публикацию в интернете двух изображений экстремистского характера. Теперь приговор считается вступившим в законную силу.

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Лидера движения «Русские» Демушкина осудили в апреле за размещение националистических картинок в соцсети «ВКонтакте». Его обвиняли по части 1 статьи 282 УК РФ из-за двух изображений, выложенных им осенью 2014 года.

Адвокат Демушкина Олег Колесников указывал на недоказанность обвинений и отсутствие состава преступления. Он просил суд полностью оправдать его подзащитного. Сам Демушкин называл процесс «вымученным и позорным».