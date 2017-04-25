Националисту Демушкину дали 2,5 года колонии за картинку во «ВКонтакте»

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима националиста Дмитрия Демушкина за выложенную им во «ВКонтакте» картинку экстремистского содержания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такой срок запросила прокуратура в ходе прений сторон. Адвокат Демушкина Олег Колесников, в свою очередь, обратил внимание на недоказанность обвинений и отсутствие состава преступления. Он просил суд полностью оправдать его подзащитного.

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Сам Дмитрий Демушкин назвал процесс «вымученным и позорным». «Идиотизм дела понятен всем — и прокурору, и в глубине души судье», — заявил он.

Уголовное дело в отношении руководителя движения «Русские» было возобновлено в декабре 2016 года. Его обвиняют по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») из-за двух картинок, размещенных им на своей странице во «ВКонтакте» осенью 2014 года.

