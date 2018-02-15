Репост фото с парада Победы передумали считать пропагандой нацизма

Архангельский областной суд оправдал обвиненного в пропаганде нацизма местного жителя Михаил Листова, опубликовавшего фото с парада Победы 1945 года, сообщает портал 29.ru в четверг, 15 февраля.

«Я очень рад этому решению, 90 процентов людей были за меня. Были, конечно, всякие отморозки, но здравый смысл у людей есть. Многие меня поддерживали, спасибо всем. Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть», — отметил сам Листов.

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59-летний мужчина был оштрафован Исакогорским районным судом на тысячу рублей за репост в соцсетях известного снимка, на котором советские солдаты стоят с поверженными немецкими знаменами. Фото используется в учебниках истории.

Снимок Листов опубликовал накануне 9 мая. Оба его деда погибли на войне в 1941 году.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступил законопроект о частичной легализации использования нацистской символики в России для образовательных и иных, не связанных с пропагандой, целей.

12 февраля к 2,5 годам колонии приговорили студента Александра Крузе из Старого Оскола за четыре репоста материалов экстремистского содержания во «ВКонтакте». Молодой человек должен был защищать диплом на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия» и проводил соцопрос в сети.

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