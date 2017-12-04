Россиянина засудят за мем «Не можем повторить» со свастикой

Администратора мурманского паблика «Мурманск ДТП ЧП» Степана Романчева обвинили в пропаганде нацизма за мем «Можем повторить» с изображением свастики. Об этом сообщается на странице сообщества во «ВКонтакте». «На создателя нашей группы завели дело за пикчу, которую не запостил только ленивый», — отметили в администрации группы.

По словам начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марины Шиховой, администрация любого паблика в социальных сетях должна быть готова нести ответственность за свои публикации. «В том числе и за демонстрирование в группе нацистской символики и атрибутики, экстремистских материалов и всего остального, за что предусмотрена ответственность», — цитирует слова Шиховой «СеверПост».

Романчев отметил, что инициатор дела, вероятно, решил таким образом «хайпануть» в Мурманске. «Либо под Новый год горит план по экстремистам», — предположил нарушитель.

По административной статье о пропаганде нацизма администратору «Мурманск ДТП ЧП» грозит штраф до 2 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.