Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе

Мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе Pepe Scream удалили из онлайн-магазина AppStore. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Motherboard.

Сотрудники Apple сочли Пепе «оскорбительным, раздражающим и нежелательным контентом, предназначенным для пользователей с плохим вкусом».

Отмечается, что в то же время Pepe Scream одобрена в Google Play и доступна пользователям Android.

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По словам разработчиков приложения, они просто увидели мем с кричащим Пепе и решили создать игру. «Это показалось нам нелепой и смешной идеей. Мы хотели похвастаться перед друзьями, не более того. Все ради забавы», — отметили они.

В Apple комментировать удаление Pepe Scream отказались.

В конце сентября 2016 года неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» приравняла мем с лягушонком Пепе к изображению свастики и включила его в список символов ненависти. По их мнению, из-за предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами ненависти к евреям.

Лягушонок Пепе — герой серии комиксов «Пацанский клуб» авторства Мэта Фари. Мем с Пепе, согласно легенде, придумали на 4chan, перевернув гримасу довольного лица. Благодаря безымянной геймерской группировке, сопровождавшей расистские шутки картинкой с Пепе, лягушка стала ассоциироваться с движением за превосходство белой расы.