Один мем убили, другие закопали

Пока россияне пытались отдохнуть (и немного поработать в перерыве между майскими праздниками), в сети умирали известные мемы, Роскомнадзор массово блокировал мессенджеры, а «Макдоналдс» обвиняли в слежке за клиентами. «Лента.ру» рассказывает, что произошло в сети, когда вся страна устремилась на природу.

Роскомнадзор заблокировал сразу пять мессенджеров

В начале мая Роскомнадзор неожиданно заблокировал доступ к сайтам сервисов Imo, BlackBerry Messenger, Vchat и Line, мотивировав это тем, что те отказались сотрудничать с российскими властями.

Ведомство, по словам его официального представителя Вадима Ампелонского, приступило к заполнению реестра организаторов распространения информации, куда, в том числе, должны быть внесены доступные на территории России мессенджеры. Из четырех заблокированных сервисов среди россиян был популярен японский Line: команда приложения пыталась привлечь аудиторию из России с помощью популярных YouTube-блогеров и модных стикеров, ассоциирующихся с российскими интернет-звездами.

Через несколько дней Роскомнадзор пополнил список запрещенных ресурсов сайтом китайского мессенджера WeChat вместе с техническими доменами и IP-адресами. Во всех случаях причиной блокировки стало нежелание сервисов выходить на контакт с российским ведомством: его представители не получили ответов на свои запросы.

При этом Line до сих работает без каких-либо неполадок, в отличие от WeChat, на недоступность которого пользователи пожаловались уже в день блокировки.

Line, судя по всему, оставил попытки продвижения в России еще несколько лет назад, а вот WeChat для россиян — одно из самых популярных средств связи с пользователями из Китая. По всему миру сервисом пользуются более 800 миллионов человек.

Мемы высекли на плите и закопали

Популярный американский сервис 9GAG, на котором публикуются популярные мемы, вирусные фотографии и истории из жизни, решил увековечить современную интернет-культуру на каменной плите.

Более полумиллиона пользователей активно выбирали мемы, ставшие классикой интернета. В итоге на плите были высечены Филосораптор, самоуверенный парень Fuck Yeah, прославившийся клипом Pen-Pineapple-Apple-Pen японский комик Пико-Таро и еще десятки картинок, известные каждому, кто хоть немного шарит в мемасах.

Фото: thenextweb.com 1 /3

Плиту торжественно захоронили в испанской пустыне, чтобы потомки через несколько тысяч лет смогли обнаружить ее и поломать голову над тем, что же современные люди имели в виду, когда высекали в камне популярный мем Dickbutt.

Создатели памятника объяснили, что мемы недолговечны и быстро забываются. Поэтому самые легендарные было решено сохранить навечно, чтобы в будущем люди знали, над чем смеялся интернет в XXI веке.

Дуров оказался жителем Финляндии

Павел Дуров, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, перебрался на постоянное место жительства в Финляндию. По крайней мере, об этом свидетельствуют документы из финансовой отчетности компании Telegram Messenger LLP, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

Там Дуров фигурирует как лицо, контролирующее компанию. Также отмечается, что он — гражданин Сент-Китс и Невис, государства в восточной части Карибского моря.

После того как Дуров продал свою долю акций «ВКонтакте» и покинул родной Санкт-Петербург, он якобы пожертвовал 250 тысяч долларов одному из островных предприятий и автоматически получил гражданство. Граждане государства могут въезжать без визы в 131 страну, в том числе почти во все государства Евросоюза.

Правда, тогда Дуров активно обсуждал в Facebook его следующее место жительства и отмечал, что никогда не был на Карибских островах. Судя по его Instagram, он и сегодня не задерживается подолгу на одном месте.

Все поверили в «заблюренные» волосы Меркель

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Саудовскую Аравию произвел фурор в сети: фейковое фото с королем, на котором у немецкого политика якобы размыты не покрытые платком волосы, разлетелось по всему интернету.

Все активно обсуждали, как арабское телевидение не щадит женщин и пытается зацензурировать даже голову канцлера. Хотя автор распространившегося в Facebook снимка сразу предупредил, что это лишь шутка.

Фото: страница خسة в Facebook

Фото опубликовала Сара Абдалла, ливанский политолог, — в своем достаточно популярном Twitter-аккаунте. Девушка любит комментировать политические события и не удержалась от того, чтобы запостить фейк, посетовав на ущемление прав женщин.

Твитом поделились более 30 тысяч человек, и никто даже не заметил, что снимок — работа фотографа Reuters и не имеет никакого отношения к телевидению. Под публикацией развернулась целая дискуссия о том, что люди, которые должны разбираться в теме и следить за достоверностью публикаций, сливают в сеть шутки и с их помощью манипулируют общественным мнением.

Сама Сара позже признала фейковость снимка, но все равно выразила свое возмущение тем, что представитель Саудовской Аравии вошел в Комиссию по правам женщин. Многие попросили ее удалить твит, но, судя по дальнейшим комментариям, девушка просто заблокировала всех несогласных и продолжает собирать лайки и ретвиты.

«Макдоналдс» следит за вами с помощью ультразвука

Специалисты в области интернет-безопасности из Брауншвейгского технического университета Германии обнаружили, что все больше приложений на Android использует систему слежения с помощью ультразвуковых маячков. Таких сервисов в магазине Google более 200, и среди них — официальное приложение сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

Технология работает следующим образом. Человеческое ухо не может уловить ультразвуковые сигналы, в отличие от ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов. Заведения, у большинства из которых есть собственные приложения, могут установить в оффлайн-точках те самые маячки. Как только зарегистрированный в приложении покупатель заходит в магазин или ресторан, его устройство распознает сигналы и передает информацию разработчику сервиса.

Таким образом компании могут собирать огромное количество данных: в какое время суток человек сделал заказ, каким гаджетом он пользуется, как часто посещает заведение и тому подобное.

В действительности устройства не считывают эти сигналы постоянно: чтобы передать информацию, пользователи должны открыть приложение в стенах заведения. Специалисты предполагают, что некоторые магазины и рестораны специально проводят рекламные акции, предоставляя скидки тем, кто откроет программу во время покупок.

В теории ультразвук также может быть встроен в рекламу на телевидении или по радио. Правда, ни в одном рекламном ТВ-ролике ультразвуковых вставок пока не обнаружено.

Создатель лягушонка Пепе устроил мему похороны

Создатель лягушонка Пепе — интернет-мема, который превратился из обычного чудаковатого комикса в символ ненависти и антисемитизма, — официально похоронил его. Художник Мэтт Фурье опубликовал в своем блоге на Tumblr страницу, на которой изобразил лягушонка в гробу в окружении его друзей Лендвулфа, Бретта и Энди.

Главные герои вселенной комикса Boy’s Club в своей манере оплакали лягушонка: один из них бесцеремонно вылил ему в лицо выпивку, а затем и сам сделал пару глотков. Публикация была приурочена к ежегодному Дню бесплатных комиксов и широко обсуждалась не только среди поклонников графических новелл, но и пользователей Twitter, Reddit и других интернет-площадок, на Пепе использовали по любому поводу.

Несмотря на отсутствие комментариев самого создателя персонажа, ясно: он больше не может мириться с тем, что Пепе превратился в символ нетерпимости во время выборов президента США, а затем перекочевал к французам. Героя пришлось умертвить после того, как он стал ассоциироваться не только с политикой Дональда Трампа, но и с кандидатом в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен.

В течение десяти лет лягушонок был вполне безобидным мемом — парнем, который постоянно повторяет: «Это круто, чувак». Его невинная сущность сохранялась до тех пор, пока в 2015 году на форуме 4chan не решили, что отныне Пепе должен ассоциироваться с национализмом и олицетворять ультраправых американцев. Вездесущий Пепе, окруженный символами фашизма и приправленный расистскими комментариями, официально был признан символом антисемитизма еврейской правозащитной организацией «Антидиффамационная лига».

В октябре 2016 года Фурье написал колонку в Time, напомнив о том Пепе, который не знает никакой ненависти. Но это не помогло, и художник в итоге отрекся от своего детища.