Школьникам позволят любоваться свастикой

В Госдуму внесен законопроект, частично легализующий демонстрацию нацистской символики, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды», — отмечено в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта — сенатор Антон Беляков. По его словам, поправка нужна для предотвращения таких случаев, как в Архангельске, где человека осудили за публикации известного фото с парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты держат в руках знамена поверженных немецких частей, передает ТАСС.

Суды, как отметил Беляков, сегодня не принимают в расчет разъяснения Роскомнадзора, что демонстрация запрещенной символики без целей пропаганды не нарушает духа закона. Позиция служителей Фемиды обусловлена тем, что в диспозиции статьи 20.3 КоАП никакого разделения между реальной пропагандой и картинками из учебников не проводится.

12 февраля сообщалось о студенте Александре Крузе из Старого Оскола, которого приговорили к 2,5 годам колонии за четыре репоста запрещенных материалов в соцсетях. Молодой человек проводил соцопрос для дипломной работы об экстремизме.

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