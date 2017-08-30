Оренбуржца оштрафовали за татуировку

Жителя Оренбургской области привлекли к административной ответсвенности за демонстрацию нацистской татуировки. Об этом сообщает «Фонтанка» в среду, 30 августа.

По данным пресс-службы Советского районного суда Орска, на левом предплечье 33-летнего мужчины изображена повязка с перевернутым крестом. Сторона обвинения утверждала, что подсудимый демонстрировал запрещенную в России символику в общественных местах, в частности, на пляжах. Суд обязал его выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

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В конце июля сотрудники Шереметьевской таможни перехватили посылку с наградой и пятью другими предметами с нацисткой символикой, которую пытались отправить из России в Новую Зеландию в коробке от лекарств.

Согласно статье 20.3. КоАП РФ «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики» влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения. Кроме того, нарушителю грозит арест на срок до 15 суток. Под демонстрацией нацистской символики понимается ее публичное выставление, показ, ношение и другие действия, делающие ее восприятие доступным. К запрещенным симовлам, в частности, относят свастику и эмблему лейб-гвардии СС в виде двух рун «зиг» (две молнии).