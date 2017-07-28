Посылку с нацистской наградой перехватили в Шереметьево

Сотрудники Шереметьевской таможни перехватили посылку с наградой и пятью другими предметами с нацисткой символикой, которую пытались отправить из России в Новую Зеландию в коробке от лекарств. Об этом в пятницу 28 июля, сообщает kp.ru.

«Крест II степени 1939 года, красная лента на булавке с нацистской символикой, монета, гильотина для сигар, пуговицы, спичечный коробок», — перечислила изданию изъятое сотрудник пресс-службы таможни Анна Евтушенко.

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Согласно предварительному заключению представителя Минкульта, все эти предметы представляют культурную ценность. «Исходя из состояния и внешнего вида предметов, можно предположить, что они могут являться трофеями черных копателей», — отметила Евтушенко.

Содержимое перехваченной посылки отправлено на экспертизу. В случае если предварительная оценка подтвердится, отправителя привлекут к уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей (статья 226.1 УК РФ).

Железный Крест II степени 1939 года считается самой массовой военной наградой в фашистской Германии.