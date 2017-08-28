Нейросеть научили объяснять татуировки

Разработчики социальной сети Tattoodo Денис Дженсен (Dennis Jensen) и Горан Вуксич (Goran Vuksic) научили нейросеть определять стиль татуировок. Об этом сообщает The Next Web.

Видео: Dennis Micky Jensen / YouTube

По словам программистов, они продемонстрировали нейросети более 360 тысяч фотографий с разнообразными татуировками. Теперь для того, чтобы определить стиль той или иной работы, пользователю достаточно будет навести на нее камеру смартфона. К примеру, алгоритм может определить условный «блекворк» или «олдскул», а затем выдать хештег, по которому юзер найдет похожие работы.

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Как отмечает Вуксич, искусственный интеллект позволяет быстро и относительно точно определить стиль татуировки и соотнести с другими похожими работами.

Tattoodo — соцсеть для любителей и мастеров татуировки, где пользователи могут делиться и знакомиться с работами кольщиков со всего мира. Tattoodo пользуются более 15 миллионов человек.