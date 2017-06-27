Нейросеть «сочинила» треки в стиле Курта Кобейна

Сотрудники «Яндекса» Иван Ямщиков и Алексей Тихонов научили нейросеть сочинять стихи в стиле культового грандж-музыканта Курта Кобейна. Ролик был опубликован на YouTube-канале Creaited Labs.

Музыкальный клип был записан на песню In the back of your glass, которая вошла в мини-альбом группы Neurona. Все тексты к пластинке сочинила запрограммированная нейросеть. Ямщикову и Тихонову осталось только нарезать стихи и записать музыку к четырем трекам. В качестве вокалиста был приглашен американский певец Роб Кэррол (Rob Carrol).

Альбом под названием Model был опубликован на сервисе «Яндекс.Музыка».

В конце июня 2016 года Ямщиков и Тихонов записали музыку к альбому из 13 песен, стилизованных под мелодии «Гражданской обороны». Основой для пластинки стали стихи, сгенерированные нейросетью.