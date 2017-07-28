Популярного в сети дальнобойщика раскритиковали за «чертовски тупую» татуировку

Видео: Tattoo Lovers / YouTube

Необычную татуировку 36-летнего британского дальнобойщика Кенни Оллиреншоу (Kenny Ollerenshaw) раскритиковали в соцсетях. Ролик с демонстрацией наколки был опубликован в Facebook-аккаунте Tattoo Lovers.

На видео, которое за пять дней собрало более 574 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков, Оллиреншоу показывает зрителям татуированные грудь и шею, на которых, по словам дальнобойщика, изображена его миниатюрная копия, сидящая за рулем грузовика.

Судя по ролику, плавно переходящая с груди на шею наколка заканчивается настоящим лицом мужчины. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей Facebook, которые принялись издеваться над Оллиреншоу. «И победитель в номинации "Чертовски глупая татуировка 2017" — это вот этот парень», — посмеялся один из них.

«За гранью понимания. Зачем уродовать себя этой хренью?» — поинтересовался другой.

В конце июня американские тату-мастера Крис Нунез и Оливер Пек обсудили наколки знаменитостей. Среди звезд оказались голливудская актриса Анджелина Джоли, рэпер Лил Уэйн и канадский исполнитель Джастин Бибер. Его татуировки особенно не понравились критикам.