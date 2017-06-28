Тату-мастера раскритиковали наколки Бибера, Тайсона и Рианны

Видео: GQ / YouTube

Американские тату-мастера Крис Нунез (Chris Nunez) и Оливер Пек (Oliver Peck) оценили наколки знаменитостей. Ролик был опубликован на YouTube-канале GQ 26 июня и за три дня набрал более 3,5 миллиона просмотров.

На видео Пека и Нунез обсуждают татуировки звезд, хвалят и критикуют работы других мастеров. Среди знаменитостей оказались голливудская актриса Анджелина Джоли, рэпер Лил Уэйн и канадский исполнитель Джастин Бибер. Его татуировки особенно не понравились критикам. «Мы называем это "завалить мусором"», — подчеркнули они.

Не забыли мастера и про наколку на лице боксера Майка Тайсона. «Это отличный пример того, когда тебе уже наплевать на все», — заявил Пек.

Также он добавил, что вместо настоящих татуировок Рианне следовало бы сделать временные рисунки хной. «Эти уже не стереть», — посмеялся мастер, судя по всему, намекая на татуировки на кистях певицы.