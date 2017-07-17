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Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов

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Исследователь Алексия Джоликер-Мартино (Alexia Jolicoeur-Martineau) запустила набор алгоритмов Meow Generator на основе технологий машинного обучения, который изуродовал тысячи фотографий котов. На это обратило внимание издание MotherBoard.

Девушка взяла базу из 10 тысячами фотографий котов и загрузила ее в антагонистическую сеть — искусственный интеллект на основе двух противопоставленных друг другу нейросетей. Одна из них анализирует загруженные в нее изображения и создает свои, а другая определяет, какие из картинок настоящие, а какие были смоделированы. Это процесс повторяется до тех пор, пока искусственный интеллект не научится полностью воссоздавать снимки животных.

В процессе работы нейросети исказили тысячи изображений котов, но через несколько часов научились относительно точно воспроизводить их.

В начале июля разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон создал сайт Purrli, на котором можно в фоновом режиме запустить мурчание кота. Портал представляет собой настраиваемую звуковую панель, с помощью которой можно отрегулировать частоту, тембр и громкость мурчания.

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