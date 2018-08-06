Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты

Компания Mail.ru Group (владеет, в частности, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») потребовала амнистии для россиян, которые были осуждены за лайки и репосты. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на заявление компании.

Представители компании отметили, что возбуждение дел на основе картинок, размещенных в аккаунтах соцсетей, «становится популярным» во многих регионах России.

«Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой. Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», — заявили в компании.

Кроме того, в Mail.ru Group напомнили о ценности соцсетей, а именно — возможности обмениваться информацией.

В конце июня в Госдуму были внесены два законопроекта, предусматривающие частичную декриминализацию статьи о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ). Именно по ней возбуждаются дела, касающиеся размещения картинок в соцсетях. Депутаты предложили отказаться от признания лайков и репостов уголовным деянием и заменить наказание в виде реальных сроков заключения на штрафы.

В феврале этого года информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал статистику по числу осужденных за экстремизм. В 2017 году большинство приговоров было вынесено за публикации в соцсетях. В докладе указывается, что в 2016-м за экстремистские преступления вынесены 220 судебных решений, а в 2017 году — 228.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!