Россияне смогут избежать тюрьмы за репосты

Депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента два законопроекта о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти или вражды (282 УК). Оба документа размещены на сайте системы обеспечения законотворческой деятельности.

«Предлагается установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства наступает лишь в том случае, если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта закона отметили, что инициатива направлена на «исключение излишне репрессивного уклона статьи». Речь, в частности, идет о репостах и сообщениях в соцсетях.

Парламентарии предложили перенести ответственность за нарушение части 1 статьи 282 УК в разряд административных правонарушений и наказывать по новой статье 20.3.1 КоАП, которая предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или арест до 15 суток.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», за последние два года число осужденных за экстремистские высказывания возросло. Почти все эти приговоры касались репостов в соцсетях. Каждый пятый осужденный получил реальный срок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!