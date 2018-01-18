Суд прекратил дело о репосте картинок с танцующим Иисусом

Мировой судья в Сочи прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Ночевнова, которого оштрафовали из-за репоста карикатур на Иисуса. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат из «Агоры» Александр Попков.

По его словам, дело прекратили по истечению срока давности.

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Ночевнов в 2014-2015 годах перепостил на свою страницу во «ВКонтакте» карикатуры, где Иисус изображен в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец, висящим на турнике, танцующим на стадионе.

В августе 2017 года суд признал Ночевнова виновным в оскорблении чувств верующих, в октябре того же года Центральный районный суд Сочи отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Свидетелем выступал настоятель Князь-Владимирского храма Сочи, координирующий работу городских церквей, Андрей Дубровский. Он назвал картинки кощунством, сославшись на установленный церковью в 787 году догмат об иконопочитании.

Ночевнов вину в оскорблении религиозных чувств не признал. На время следствия и суда он находился под подпиской о невыезде.

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