Жителя Сочи осудили за карикатуры во «ВКонтакте» с танцующим Иисусом

Мировой суд в Сочи назначил штраф в 50 тысяч рублей россиянину Виктору Ночевнову, который репостнул на свою страницу во «ВКонтакте» семь карикатур с изображением Иисуса Христа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Попкова.

По данным защиты, мужчину признали виновным в «оскорблении религиозных чувств верующих» (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса). Также Попков уточнил, что публикации были репостами из других групп соцсети. Речь идет о постах, опубликованных в период с октября 2014 года по август 2015 года.

Житель Сочи на суде свою вину не признал и заверил, что не хотел оскорбить кого-то своими постами.

«(Ночевнов — прим. «Ленты.ру») подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим», — постановил суд.

В приговоре также уточняется, что на изображениях, ставших предметом судебного разбирательства, Иисус Христос представлен танцующим на стадионе и занимающимся на спортивных снарядах.

Настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский, который проходил по делу в качестве свидетеля, счел изображения провокационными из-за «сниженного использования священного образа».