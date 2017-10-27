Суд отменил приговор сочинцу за репост карикатур с Иисусом

Центральный районный суд Сочи отменил приговор Виктору Ночевнову, которого оштрафовали за репост карикатур с Иисусом Христом. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал адвокат группы «Агора» Александр Попков.

Дело Ночевнова отправили на новое рассмотрение, сочинца оставили под подпиской о невыезде. О причинах пересмотра «ОВД-Инфо» не сообщает. Как писал 24 октября «Кавказский узел», дополнительная экспертиза карикатур показала, что они якобы направлены на оскорбление чувств верующих.

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В августе Ночевнова оштрафовали на 50 тысяч рублей за перепост «ВКонтакте» карикатур, где Иисус Христос изображен в том числе танцующим на стадионе и занимающимся на спортивных снарядах.

Суд признал Ночевнова виновным в «оскорблении религиозных чувств верующих» (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса).

Как было сказано в приговоре, житель Сочи, по мнению судьи, «подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим».