Российскую туристку в Мьянме посадили в тюрьму за оскорбление чувств верующих

Российская туристка была приговорена к тюремному сроку в семь месяцев после того, как отказалась снять обувь во время посещения буддийских храмов в Мьянме. Об этом в среду, 30 августа, пишет газета Myanmar Times.

По данным издания, россиянка, личность которой не раскрывается, побывала в трех храмах на территории древнего города Паган, не снимая при этом обуви. Как рассказали очевидцы, местные жители просили ее не делать так, но женщина не слушала их советов. Путешественница в ответ просила показать ей копию закона, запрещающего ходить в обуви в культовых сооружениях Мьянмы.

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Служители Ананды (одного из храмов, в который заходила россиянка) подали на нее в суд, обвинив в осквернении святыни. В итоге туристку признали виновной в оскорблении чувств верующих, предложив либо заплатить штраф в 500 тысяч кьят (примерно 21,7 тысячи рублей) или отправиться на месяц в тюрьму. Осужденная выбрала второй вариант.

Позднее россиянку обвинили в нарушении 13-й статьи Иммиграционного акта Мьянмы, согласно которой иностранцы в этой азиатской республике должны соблюдать все местные обычаи и традиции. В результате суд приговорил женщину еще к шести месяцам тюрьмы.

Данный вердикт был вынесен в пятницу, 25 августа. Офицер иммиграционной службы Мьянмы пояснил, что полгода — это минимальное наказание за такой проступок. Максимальный срок мог составить пять лет.

В июле 2016 года сообщалось, что туриста из Испании задержали в Мьянме из-за татуировки Будды на его ноге.

