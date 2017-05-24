Турист испугался манекена в своем номере и подал в суд на отель

Американский турист подал в суд на отель в Лас-Вегасе после того, как испугался установленного в его номере манекена. Об этом сообщает газета Daily Express.

По данным издания, сам инцидент произошел в мае 2015 года, однако житель Калифорнии Кент Джейкобс Бутвелл (Kent Jacobs Boutwell) обратился в суд только сейчас.

По словам истца, он заселился в свой номер в гостинице Planet Hollywood вечером, когда в помещении было уже темно. В сумерках он увидел в комнате человеческий силуэт. Испугавшись и попытавшись выбежать из номера, он получил серьезные травмы, утверждает Бутвелл.

Человеческая фигура в комнате на самом деле была манекеном, который был установлен там в рекламных целях. Предмет был заперт в стеклянном шкафу.

Турист заявляет, что в результате этого происшествия получил травмы туловища, конечностей и внутренних органов. Кроме того, его нервная система пострадала от шока, отмечает он. В итоге американцу пришлось обращаться к врачам.

Бутвелл требует от владельца гостиницы — компании Caesars Entertainment Corporation — компенсации в 10 тысяч долларов. Представители организации отказались комментировать данный иск.