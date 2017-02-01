Красноярские туристы отсудили 30 тысяч рублей за тесный номер

Семья из Красноярска получила компенсацию в размере 30 тысяч рублей от турфирмы за тесный номер на отдыхе. Об этом сообщает «АиФ-Красноярск».

По данным издания, жители города отправились в отпуск в Сочи, купив за 146 тысяч рублей путевку у одной из турфирм. На курорте семью из пяти человек должны были поселить в трехкомнатные апартаменты, однако вместо них красноярцам предоставили два однокомнатных номера.

По возвращении из отпуска туристы обратились с претензией в турагентство, но им отказались выплачивать компенсацию.

После этого путешественники подали иск в суд, который в итоге постановил, что турпродукт был сформирован ненадлежащим образом. В частности, были предоставлены услуги по проживанию, не предусмотренные условиями договора. Обязанность по возмещению причиненного морального вреда суд в равных долях возложил на туроператора и агента.

В сентябре 2016 года житель Соликамска получил компенсацию в размере около 80 тысяч рублей за отказ в выезде за границу.