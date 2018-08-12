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Преследуемая за мемы россиянка показала работу следователей с «ВКонтакте»

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Жительница Барнаула Мария Мотузная, которая стала фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за двух мемов в соцсетях, опубликовала в своем Twitter материалы дела, предоставленные следствию администрацией социальной сети «ВКонтакте».

Соцсеть раскрыла полиции историю изменения паролей и прикрепленного к странице номера телефона, обращений в службу поддержки и блокировок страницы за спам, а также данные обо всех адресах, с которых осуществлялся вход. В конце документа стоит подпись руководителя службы безопасности сети.

«Кстати, выше вся шапка не моим почерком. Была заполнена заранее», — отмечает Мотузная.

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили TJournal, что по закону обязаны предоставлять требуемую информацию по запросу правоохранительных органов.

«Мы очень тщательно проверяем корректность оформления каждого запроса — те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа. Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу "за мем". При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство — как мы высказывались ранее, мы выступаем за амнистию несправедливо осужденных пользователей и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.

6 августа компания Mail.ru Group (владеет, в частности, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») потребовала амнистии для россиян, которые были осуждены за лайки и репосты.

23-летнюю Мотузную обвинили в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России) за несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте».

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