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05:55, 19 июня 2026Наука и техника

Ученые назвали способ снизить риск развития рака желудка

Пак Сон Су: Сокращение потребления соли поможет снизить риск развития рака желудка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Употребление овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов в сочетании с ограничением соли снижает вероятность развития рака желудка. К такому выводу пришла группа ученых под руководством профессора Пак Сон Су из университетской больницы Анам при Корейском университете, передает РИА Новости.

В 2025 году специалисты проанализировали 507 научных публикаций из баз данных PubMed, Embase и Cochrane, оценив 139 потенциальных факторов риска и защиты: от питания и образа жизни до инфекций, лекарств, экологии и генетики. Оказалось, что свежие овощи и фрукты снижают риск заболевания на 20–40 процентов, а включение в рацион рыбы и морепродуктов — еще на 10–30 процентов.

Оптимальная норма, по мнению экспертов, — более 400 граммов овощей и фруктов в день, из которых 250–300 граммов должны составлять фрукты (предпочтительно в цельном виде, а не в соках). Также рекомендуется отказаться от избытка переработанных и маринованных продуктов.

Ранее стало известно, что регулярная физическая активность может помогать организму защищаться от рака с возрастом. В дальнейшем ученые планируют проверить полученные результаты на людях и оценить возможность создания новых методов профилактики на основе этого механизма.

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