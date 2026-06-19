Ученые назвали способ снизить риск развития рака желудка

Пак Сон Су: Сокращение потребления соли поможет снизить риск развития рака желудка

Употребление овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов в сочетании с ограничением соли снижает вероятность развития рака желудка. К такому выводу пришла группа ученых под руководством профессора Пак Сон Су из университетской больницы Анам при Корейском университете, передает РИА Новости.

В 2025 году специалисты проанализировали 507 научных публикаций из баз данных PubMed, Embase и Cochrane, оценив 139 потенциальных факторов риска и защиты: от питания и образа жизни до инфекций, лекарств, экологии и генетики. Оказалось, что свежие овощи и фрукты снижают риск заболевания на 20–40 процентов, а включение в рацион рыбы и морепродуктов — еще на 10–30 процентов.

Оптимальная норма, по мнению экспертов, — более 400 граммов овощей и фруктов в день, из которых 250–300 граммов должны составлять фрукты (предпочтительно в цельном виде, а не в соках). Также рекомендуется отказаться от избытка переработанных и маринованных продуктов.

Ранее стало известно, что регулярная физическая активность может помогать организму защищаться от рака с возрастом. В дальнейшем ученые планируют проверить полученные результаты на людях и оценить возможность создания новых методов профилактики на основе этого механизма.