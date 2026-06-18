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00:31, 18 июня 2026Наука и техника

Назван способ снизить риск рака в пожилом возрасте

Nat Com: Регулярная физическая активность помогает организму защищаться от рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caftor / Shutterstock / Fotodom

Регулярная физическая активность может помогать организму защищаться от рака с возрастом. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что стареющие мышцы начинают выделять меньше микроскопических частиц, которые используются клетками для обмена сигналами. Кроме того, меняется их состав: снижается уровень молекулы miR-7a-5p, которая помогает сдерживать рост опухолей. Из-за этого защитное влияние мышц на организм ослабевает.

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Эксперименты показали, что физические упражнения способны частично восстановить этот механизм. Тренировки активировали биологический путь, который с возрастом становится менее активным, и увеличивали выработку защитных сигнальных частиц мышечной тканью.

Авторы отмечают, что поддержание мышечной массы важно не только для силы и подвижности, но и для общего здоровья. По их мнению, регулярные силовые и аэробные нагрузки могут стать одним из способов снизить риск развития рака в пожилом возрасте. В дальнейшем ученые планируют проверить полученные результаты на людях и оценить возможность создания новых методов профилактики на основе этого механизма.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака молочной железы.

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