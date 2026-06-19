Европейские лидеры впервые договорились на год продлить санкции против России

Лидеры ЕС впервые договорились продлить санкции против России на год, а не на 6 месяцев

Лидеры стран Европы договорились на год продлить санкции против России вместо привычных шести месяцев. Такие данные приводит агентство Reuters по итогам саммита в Брюсселе.

Секторальные антироссийские санкции были впервые продлены на такой срок. Euronews сообщал, что страны ЕС согласовали 12-месячное продление ограничений, чтобы обеспечить большую предсказуемость для Киева.

В то же время индивидуальные санкции продолжат пересматривать каждые полгода. Обычно это приводит к исключению ряда лиц из списков.

Ранее Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Европейцы просят Москву показать «искреннюю готовность к миру», согласившись на прекращение огня.