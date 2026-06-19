Европейские лидеры впервые договорились на год продлить санкции против России

Лидеры стран Европы договорились на год продлить санкции против России вместо привычных шести месяцев. Такие данные приводит агентство Reuters по итогам саммита в Брюсселе.
Секторальные антироссийские санкции были впервые продлены на такой срок. Euronews сообщал, что страны ЕС согласовали 12-месячное продление ограничений, чтобы обеспечить большую предсказуемость для Киева.
В то же время индивидуальные санкции продолжат пересматривать каждые полгода. Обычно это приводит к исключению ряда лиц из списков.
Ранее Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Европейцы просят Москву показать «искреннюю готовность к миру», согласившись на прекращение огня.