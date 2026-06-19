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02:55, 19 июня 2026Мир

Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России

Совет ЕС: Европа должна сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европа обязана сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС, сделанного по итогам первого дня саммита в Брюсселе 18 июня.

«Европейский совет поддерживает дипломатические усилия <...> и подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в соответствии с целью Союза по содействию миру, как это закреплено в Договорах», — указывается в тексте заключения.

Также в нем звучит призыв к России — европейцы просят Москву показать «искреннюю готовность к миру», согласившись на прекращение огня и приступив к содержательным переговорам.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита ЕС было притяно заявление, согласно которому ответственность за любые инциденты с БПЛА в воздушном и морском пространстве стран ЕС возлагается на РФ. При этом отсутствует прямое указание на украинское происхождение аппаратов.

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