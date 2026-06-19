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05:30, 19 июня 2026Мир

Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Тегераном

Вэнс 19 июня не полетит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном. Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет РИА Новости.

Как отмечается, логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент известно, что Вэнс не уезжает в Швейцарию на подписание.

Накануне политик подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные.

Ранее СМИ писали, что официальная церемония подписания меморандума состоится в Швейцарии 19 июня. Как утверждается, меморандум о взаимопонимании уже был подписан в электронном виде, в другой стране должна состояться официальная церемония.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению боевых действий.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном.

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