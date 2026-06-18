Путин отреагировал на соглашение между США и Ираном

Путин: Россия приветствует заключение меморандума между США и Ираном

Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном. Об этом в ходе выступления по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, факт подписания меморандума президентами США и Ирана позволяет рассчитывать на то, что документ ляжет в основу будущих договоренностей. Путин отметил, что стабилизация обстановки на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. По условиям соглашения Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Соединенные Штаты также обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран согласился не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив.