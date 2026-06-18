Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 18 июня 2026Мир

Путин отреагировал на соглашение между США и Ираном

Путин: Россия приветствует заключение меморандума между США и Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном. Об этом в ходе выступления по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, факт подписания меморандума президентами США и Ирана позволяет рассчитывать на то, что документ ляжет в основу будущих договоренностей. Путин отметил, что стабилизация обстановки на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. По условиям соглашения Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Соединенные Штаты также обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран согласился не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

    Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Россиянам назвали главные опасности съемки беспилотников ВСУ

    В российском городе подростки распылили газовый баллончик в автобусе с людьми

    Летавший на параплане турист врезался в линию электропередачи и не выжил

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать ужесточения риторики

    В России заявили о необходимости резких изменений в военной сфере после атаки на Москву

    Российская ученая нашла в горах Абхазии почти исчезнувший вид цветка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok