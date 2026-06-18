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00:36, 18 июня 2026Мир

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Axios: США и Иран удаленно подписали меморандум о взаимопонимании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

Документ был подписан удаленно, в электронном виде. Он уже вступил в силу, утверждает репортер со ссылкой на двух чиновников в американской администрации.

Агентство Tasnim подтвердило факт подписания сторонами меморандума. «Благодаря настойчивым действиям и усилиям Тегерана текст исламабадского меморандума о взаимопонимании между Ираном и США был подписан как официальный документ», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи раскрыл, что в тексте меморандума значатся «дальнейшие переговоры исключительно по ядерной проблеме и снятию санкций». Он отметил, что вне меморандума «Тегеран не упустит ни одной возможности задокументировать, расследовать и объяснить преступления, совершенные против иранского народа».

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