Axios: США и Иран удаленно подписали меморандум о взаимопонимании

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

Документ был подписан удаленно, в электронном виде. Он уже вступил в силу, утверждает репортер со ссылкой на двух чиновников в американской администрации.

Агентство Tasnim подтвердило факт подписания сторонами меморандума. «Благодаря настойчивым действиям и усилиям Тегерана текст исламабадского меморандума о взаимопонимании между Ираном и США был подписан как официальный документ», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи раскрыл, что в тексте меморандума значатся «дальнейшие переговоры исключительно по ядерной проблеме и снятию санкций». Он отметил, что вне меморандума «Тегеран не упустит ни одной возможности задокументировать, расследовать и объяснить преступления, совершенные против иранского народа».