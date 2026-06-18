Трамп сообщил о подписании меморандума с Ираном

Трамп: Меморандум о прекращении войны США и Ирана подписан

Вашингтон и Тегеран действительно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению боевых действий. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Сделка полностью подписана», — подтвердил американский лидер на встрече с президентом французской республики Эммануэлем Макроном. Впрочем, как именно был подписан документ, глава Белого дома уточнять не стал.

Как подчеркнул Трамп, условия подписанного меморандума обнародуют в ближайшее время. Санкции с Исламской Республики американцы начнут снимать, если Иран будет делать то, чего от него ожидают, сказал президент США. Когда речь зашла про Ормузский пролив, политик пояснил, что в настоящее время он открыт частично. В полной мере судоходство должны возобновить уже в пятницу.

Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщал, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, однако документ заверили удаленно, в электронном виде. Он сразу же вступил в силу, рассказал репортер со ссылкой на двух чиновников в американской администрации.