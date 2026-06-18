Раскрыты подробности о подписании меморандума США и Ирана

NBC: Официальная церемония подписания меморандума США и Ирана состоится в Швейцарии

Официальная церемония подписания меморандума США и Ирана состоится в Швейцарии 19 июня. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

«Ожидается, что соглашение будет официально подписано лично в Швейцарии в пятницу», — утверждается в публикации.

По словам неназванного американского чиновника, меморандум о взаимопонимании уже был подписан в электронном виде, однако в Швейцарии должна состояться официальная церемония. Он добавил, что на нее, предположительно, прибудет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению боевых действий.